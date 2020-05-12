Сериал Воронины сделал Юлию Куварзину невероятно
популярной. Поклонники часто подходят к артистке на улице или, например, в
магазине.
Сериал "Воронины" сделал Юлию Куварзину невероятно
популярной. Поклонники часто подходят к артистке на улице или, например, в
магазине.
По словам знаменитости, в большинстве случаев фанаты ведут
себя в рамках приличия. Однако некоторым все же не хватает чувства такта.
Как-то раз на пляже в душевую к Юлии Куварзиной влез
незнакомец. "Представьте, ты смываешь с себя песок, и видишь в кабинке мужчину",
– вспоминает звезда "Ворониных". Поклонник просил, чтобы актриса срочно
сфотографировалась с ним и его женой. Более того, фанат настойчиво толкал
супругу поближе к артистке. "А у меня кривое лицо, я вся в песке…"– поведала
знаменитость.
Был еще один эпизод, который очень запомнился Куварзиной.
Однажды, когда Юлия гастролировала с театром по России, в ресторане гостиницы к
ее столику подошла женщина. Поклонница положила перед артисткой записку. Фанатка
написала для звезды сериала "Воронины" много теплых слов.
Жест незнакомки растрогал Юлию Куварзину до глубины души. Артистка считает
этот случай отличным примером деликатности и уважения.
1 Май 2020 в 1:54 PDT
Звезда сериала "Воронины" любит почитателей сериала. Ведь к
ней они очень доброжелательны. Народ ассоциирует артистку с ее героиней –
доброй и мягкой Настей. Юлия Куварзина считает, что этот персонаж обладает
качествами очень важными для женщины – желанием понять, умением прощать и терпением.
Артистка призналась, что она сама в обычной жизни более резкая и категоричная. можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала .