Сериал Воронины сделал Юлию Куварзину невероятно популярной. Поклонники часто подходят к артистке на улице или, например, в магазине.

Сериал "Воронины" сделал Юлию Куварзину невероятнопопулярной. Поклонники часто подходят к артистке на улице или, например, вмагазине.По словам знаменитости, в большинстве случаев фанаты ведутсебя в рамках приличия. Однако некоторым все же не хватает чувства такта.Как-то раз на пляже в душевую к Юлии Куварзиной влезнезнакомец. "Представьте, ты смываешь с себя песок, и видишь в кабинке мужчину",– вспоминает звезда "Ворониных". Поклонник просил, чтобы актриса срочносфотографировалась с ним и его женой. Более того, фанат настойчиво толкалсупругу поближе к артистке. "А у меня кривое лицо, я вся в песке…"– поведалазнаменитость.Был еще один эпизод, который очень запомнился Куварзиной.Однажды, когда Юлия гастролировала с театром по России, в ресторане гостиницы кее столику подошла женщина. Поклонница положила перед артисткой записку. Фанатканаписала для звезды сериала "Воронины" много теплых слов.Жест незнакомки растрогал Юлию Куварзину до глубины души. Артистка считаетэтот случай отличным примером деликатности и уважения.1 Май 2020 в 1:54 PDTЗвезда сериала "Воронины" любит почитателей сериала. Ведь кней они очень доброжелательны. Народ ассоциирует артистку с ее героиней –доброй и мягкой Настей. Юлия Куварзина считает, что этот персонаж обладаеткачествами очень важными для женщины – желанием понять, умением прощать и терпением.Артистка призналась, что она сама в обычной жизни более резкая и категоричная. можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала .