Граждане России с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тысяч руб. на каждого ребенка с 1 июня, сообщается в постановлении правительства.

Граждане России с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тысяч руб. на каждого ребенка с 1 июня, сообщается в постановлении правительства.Выплаты будут проведены по предложению президента РФ. Правительство РФ направит 200 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Получить их смогут в общей сложности 22 миллиона детей.Все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет, смогут воспользоваться ещё одной мерой поддержки. Для них предусмотрена выплата 5 тысяч руб. на ребенка за апрель, май и июнь. Для ее получения также достаточно подать заявление в Пенсионный фонд. Эти деньги будут выплачивать 3 месяца с апреля по июнь.Ранее 11 мая президент РФ Владимир Путин, обращаясь к населению, сообщил, что накопленные за последние годы резервы позволяют российским властям принять дополнительные решения по поддержке граждан в период пандемии коронавируса. Помимо единовременных выплат семьям с детьми Путин предложил вдвое увеличить минимальный размер пособия по уходу за ребенком.Кроме того, по 3 тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка положено семьям, где родители остались без работы. Такие выплаты также осуществляются в течение трех месяцев, подчеркнул президент России Владимир Путин. Еще одно решение: если доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, такие семьи смогут оформить выплаты на детей с трех до семи лет включительно. Причем, сделать это можно раньше – не с 1 июля, как предполагалось изначально, а с 1 июня.