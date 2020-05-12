Врач и известный телеведущий Александр Мясников рассказал о странностях распространения коронавируса в мире. Он не смог объяснить особенности статистики по зараженным.

Врач и известный телеведущий Александр Мясников рассказал о странностях распространения коронавируса в мире. Он не смог объяснить особенности статистики по зараженным.Медик констатировал тот факт, что кто-то постоянно контактирует с заболевшими, но при этом сам остается "чист", а кто-то живет почти изолированно и все равно заболевает. У некоторых симптомы болезни проявляются только кашлем, а кто-то "лежит влежку"."Кто-то и вовсе не заметил инфекции, а кто-то умер", – цитирует Мясникова Обратил он внимание и на географические особенности распространения пандемии коронавируса в мире. По словам телеведущего, страны бывшего СССР инфекция явно щадит. В США "пылают" центр и север, а „штат пенсионеров“ Флорида относительно благополучна.Доктор Мясников добавил, что после детального изучения статистики по коронавирусу в мире создается впечатление, что люди пока не знают чего-то очень важного, что могло бы объяснить поведение уханьской заразы.Медик обратил внимание на то, что разгадать эту тайну надо как можно скорее, поскольку на кону стоят жизни десятков и сотен тысяч человек, сообщает При этом он добавил, что непонятно, в чем принцип "поведения" вируса. "Генетика? Микробиом? Что? Как игра в карты: кому-то сдали одни козыри, у кого-то совсем не в масть", – задался вопросами телеведущий.Материал дополняется