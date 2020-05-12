Директор по распространению технологий Яндекса Григорий Бакунов рассказал, какая профессия будет востребованной в ближайшем будущем. По словам эксперта, самыми популярными окажутся ..

Директор по распространению технологий "Яндекса" Григорий Бакунов рассказал, какая профессия будет востребованной в ближайшем будущем. По словам эксперта, самыми популярными окажутся программисты.Григорий Бакунов отметил, что переход на удаленную работу привел к большим переменам в IT-сфере. Теперь даже у людей, которые живут в маленьких городах и отдаленных регионах, появился шанс устроиться в серьезную компанию, сообщает Газета.ру.