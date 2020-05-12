Больше всего заражённых в Петушинском районе

По состоянию на 12 мая во Владимирской области выявлено уже 1387 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки прибавился 61 заболевший.В «лидерах» по числу инфицированных COVID-19 по-прежнему идёт Петушинский район, город Владимир вышел на второе место. Для удобства мы отобразили количество заболевших в районах области на карте.266 – в Петушинском;257 – во Владимире;155 – в Гусь-Хрустальном;138 – в Ковровском;120 – в Муромском;120 – в Александровском;77 – в Кольчугинском;53 – в Судогодском;43 – в Собинском;41 – в Юрьев-Польском;36 – в Киржачском;19 – в Суздальском;18 – в Меленках;17 – в Камешково;16 – в Вязниках;5 – в Радужном;4 – в Гороховецком;2 – в Селивановском.