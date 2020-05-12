На территории опережающего развития в Пензенской области готовят новые рабочие места для сотрудников агрокомплекса. До конца года планируют открыть самый крупный в Европе животноводческий комплекс. А еще там заработала грибная компания.

На территории опережающего развития в Пензенской области готовят новые рабочие места для сотрудников агрокомплекса. До конца года планируют открыть самый крупный в Европе животноводческий комплекс. А еще там заработала "грибная компания". Секрет богатого урожая шампиньонов узнала Анастасия Разенкова.Тушеные в сметане, фаршированные сыром, жареные на мангале. Сотрудники этого предприятия сегодня готовы поделиться десятками вкуснейших рецептов. Хотя еще недавно не знали, с какой стороны подойти к элитному грибу. Новый "шампиньоновый завод" для небольшого городка на границе Пензенской области поначалу считался экзотикой:"Я думала, как в лесу собирать гриб. Оказалось, все совсем по-другому", — говорит бригадир ООО "Грибная компания" Любовь Смирнова.Женщин на грибном предприятии заметно больше. И не случайно. Их аккуратность и терпение — главное, что нужно при сборе шампиньонов."Каждый день гриб увеличивается в 2 раза. И нужен талант для того, чтобы определить, какой гриб собрать сегодня, а какой собрать завтра", — объясняет директор ООО "Грибная компания" Спартак Антонов.На любой вкус — от стандартных до грибов-малюток — ежедневно на заводе собирают до 30 тонн шампиньонов. И здесь же, по технологии "в одно касание", фасуют по лоткам. Эта производственная линия — одна из лучших в мире. Всего в создание предприятия было вложено более 2 миллиардов рублей. И сейчас "Сердобская грибная компания" занимает уже 7% отечественного рынка шампиньонов."Когда мы принимали решение, какой бизнес открывать, было понятно, что российских грибов, российских шампиньонов практически нет. Под импортозамещение этот проект очень подходит", — считает директор компании Антонов.Сердобск местом строительства "Грибной компании" был выбран не случайно. Два года назад он получил статус территории опережающего социально- экономического развития. Это означает, что любой предприниматель, решивший открыть здесь бизнес, получает налоговые льготы.Новые рабочие места на сердобской земле появились и благодаря иностранным инвестициям. "Русская молочная компания" и Сингапурская "Олам интернэшнл" реализуют в Пензенской области масштабную инвестиционную программу стоимостью 4 с половиной миллиарда рублей. Здесь создается крупнейший в Европе животноводческий комплекс."Мы сейчас находимся на молочно-товарном комплексе на 5200 дойных коров в Сердобском районе Пензенской области. Данный комплекс рассчитан на производство молока более 250 тонн в сутки", — рассказывает руководитель службы технического развития УК "Русмолоко" Алексей Нефедов.Самые современные технологии молочного животноводства уже по достоинству оценили первые новоселы, которых привезли, в том числе, из Дании.Коровы-иностранки прекрасно адаптировались к российской действительности. Они очень спокойные, но лучше в коровнике не шуметь и не делать резких движений. Говорят, что буренки дают гораздо больше молока, когда не нервничают.Строительство комплекса продолжается и будет закончено к концу года. Откроется и второй доильный зал. Эта карусель способна обслуживать до тысячи коров в час. Молоко бесконтактным способом поступает в хранилища, а оттуда разъезжается на перерабатывающие предприятия, в том числе на Пензенский молочный комбинат. Помимо пищевой безопасности, на предприятии строго следят и за санитарной. Без тщательно вымытых рук в рабочую зону не пустят даже губернатора.Главе региона здесь показывают производство не только социально значимого продукта — молока, но и новые линии по производству десертов и детского питания. От идеи расширять ассортимент не отказались даже теперь — в условиях пандемии."Вот данное предприятие, где мы находимся, они увеличили объемы производства по сравнению с "высоким" прошлым годом на 15%. Это очень хорошие показатели по сегодняшнему времени", — отмечает губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.Их держит на плаву качество выпускаемой продукции, это модернизация производства. Более миллиарда 400 миллионов рублей — на первом этапе и полтора миллиарда — на втором. Модернизация крупнейшего в Пензенской области молочного комбината идет полным ходом. Пензенским промышленникам коронавирус — не преграда.