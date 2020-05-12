Байкер расстрелял все патроны и после этого принялся избивать вооруженного отверткой таксиста при помощи мотоциклетного шлема. Напряженное противостояние на Хвойной улице удалось остановить только прибывшим патрульным, которых вызвали очевидцы.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах противостояния со стрельбой, развернувшегося в минувшее воскресенье, 10 мая, на окраине Стерлитамака.По версии, озвученной пресс-службой региональной полиции, между мотоциклистом и водителем такси возник дорожный конфликт. Последний выхватил отвертку и начал угрожать байкеру.Мужчина, управлявший мотоциклом, не остался в долгу и достал травматический пистолет, предупредив оппонента, что будет стрелять. Как выяснилось, он сдержал слово и открыл огонь, когда таксист попытался атаковать его.Байкер произвел шесть выстрелов, четыре из них попали в цель. После того, как у мотоциклиста закончились боеприпасы, он принялся избивать второго участника происходящего мотоциклетным шлемом.Правоохранители отметили, что остановить драку удалось только прибывшим патрульным, которые доставили в отдел полиции обоих мужчин. Перед этим таксисту была оказана медицинская помощь.