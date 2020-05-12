Ирландский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор может вновь вернуться на боксерский ринг. Об этом сообщает его менеджер Оди Аттар.

Ирландский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор может вновь вернуться на боксерский ринг. Об этом сообщает его менеджер Оди Аттар."Конечно, бокс входит в его планы. Посмотрим, к чему приведут дискуссии о его возможном бое с Мэнни Пакьяо или любым другим боксером, — цитирует Аттара MMA Junkie. — Вероятность его боксерского боя есть всегда"."Однако мне кажется, что в первую очередь Конор сфокусирован на ММА, и в первую очередь планирует подраться по смешанным правилам. Возможно, его соперником может стать Джастин Гэтжи, Тони Фергюсон или любой другой боец. Все зависит от раскладов и того, где он захочет драться".Напомним, что Макгрегор уже имел опыт выступлений в боксе. В 2017 году он проводил бой против непобежденного Флойда Мэйвезера-младшего. Тогда бой завершился досрочной победой американца в десятом раунде.А накануне Макгрегор принял вызов от другого представителя бокса — Оскара Де Ла Хойи. Тот заявил, что 31-летний ирландец выстоит в бое против него два раунда.