Единый период нерабочих дней из-за коронавируса в России завершен. Европа начинает возвращение к нормальной жизни. Эти и другие новости о коронавирусе на 12 мая 2020 года – в материале Дни.ру.

Единый период нерабочих дней из-за коронавируса в России завершен. Европа начинает возвращение к нормальной жизни. Эти и другие новости о коронавирусе на 12 мая 2020 года – в материале "Дни.ру".Коронавирус в миреЗаболели – 4 143 249Умерли – 283 301Выздоровели – 1 440 522Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились свыше 4,1 миллиона человек, скончались более 283 тысяч. В США число заболевших COVID-19 превысило 1,3 миллиона.Европа начала оживать после карантина. В Италии возобновили работу кафе, рестораны и бары, закрытые в марте из-за коронавируса. Однако еду можно заказать только на вынос, да и заходят в основном только местные жители – туристов на Аппенинском полуострове, видимо, не будет еще долго. А в соседней Франции 11 мая отменили режим всеобщей изоляции.В китайском городе Ухань вновь отмечены случаи заражения коронавирусом. Пока выявлено пять случаев. Власти в следующие десять дней проведут массовое тестирование местных жителей.Коронавирус в РоссииЗаболели – 221 344Умерли – 2 009Выздоровели – 39 801Коронавирус в России за истекшие сутки выявили у 11 656 человек. По числу заболевших COVID-19 наша страна вышла на третье место. Тем не менее распространение эпидемии удалось замедлить и подготовить систему здравоохранения, поэтому президент Владимир Путин объявил об окончании с 12 мая единого периода нерабочих дней.Ослабление карантина в России будет проходить при соблюдении мер безопасности, подчеркнул глава государства. По его словам, сроки и порядок отмены режима всеобщей изоляции будут определяться каждым регионом отдельно.Вместе с тем ограничительные меры остаются обязательными для группы риска – людей с хроническими заболеваниями и старше 65 лет. Кроме того, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.Показатели летальности от коронавируса в России в более чем семь раз ниже, чем в среднем по миру, отметила вице-премьер Татьяна Голикова. Удельный вес больных превмонией удалось снизить в 25% до 20,6%, уточнила она.Коронавирус в МосквеЗаболели – 115 923Умерли – 1068Выздоровели – 10 259В Москве коронавирус за последние сутки выявлен у 6 169 человек. Увеличения числа выявленных случаев COVID-19 в столице бояться на стоит, отметил мэр Сергей Собянин. По словам градоначальника, объем тестирования за 20 дней вырос в три раза, что позволило обнаружить заболевание на ранних стадиях. Третью неделю подряд количество госпитализаций в городе снижается, подчеркнул мэр.Однако угроза распространения коронавируса в Москве будет сохраняться еще долго, констатировал Собянин. Возвращаться к нормальной жизни необходимо с учетом фактора эпидемии, заметил градоначальник.Статистика коронавируса сегодня, сколько заболевшихМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква115 923106810 259Россия221 3442 00939 801США1 363 94380 822184 686Весь мир4 143 249283 3011 440 522Коронавирус сегодня | | || | | | |