В отношении водителя транспортного средства, пытавшегося уклониться от административной ответственности, возбуждено уголовное дело.

9 мая 2020 года инспектором ДПС ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» на стационарном посту ДПС, расположенном на 245 км федеральной автодороги «Москва-Уфа» в деревне Сенинские дворики, был остановлен большегрузный автомобиль под управлением 56-летнего жителя Нижнего Новгорода.Полицейские выявили, что водитель нарушил требования установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации режима труда и отдыха водителей в части времени управления транспортным средством и времени отдыха, т.е. совершил правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 11.23 КоАП РФ.С целью уклонения от административного наказания мужчина положил на рабочий стол перед сотрудником полиции денежную купюру номиналом 1000 рублей.Полицейский предупредил, что он находится при исполнении служебных обязанностей и дача взятки преследуется по закону, однако гражданин слова должностного лица проигнорировал. Противоправный факт задокументировали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч.1 ст.291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки).Сотрудники полиции напоминают, что дача взятки независимо от суммы – это уголовно наказуемое деяние. Пытаясь таким образом избежать административного наказания, можно понести уголовную ответственность.