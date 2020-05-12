Американская финансовая корпорация PNC Financial выставила на продажу свою долю акций в международной инвесткомпании. За 22% PNC планирует получить $17 миллиардов.

PNC Financial заявила о намерении "полностью отказаться от инвестиций" в BlackRock. Американская финансовая корпорация приняла решение прервать партнерство с международной инвесткомпанией, начавшееся еще в 1995 году. PNC выставила на продажу свою долю в BlackRock: за 22% она хочет получить $17 миллиардов. Корпорация владела почти 35 миллионами акций компании, занимающейся управлением капитала, и была ее крупнейшим акционером.Столь резкую смену курса PNC Financial Times объясняет небывалым ростом издержек американских банков на фоне пандемии коронавируса и потенциальным увеличением убытков. Стремительный рост безработицы в США делает все отчетливее перспективу резкого скачка "плохих" долгов. При этом чистая прибыль PNC за I квартал уже снизилась на 28%, поскольку резервы на покрытие убытков по кредитам увеличились почти в пять раз до $914 миллионов."Мы считаем, что время пришло", – заявил исполнительный директор PNC Билл Демчак. При этом он отметил, что финансовая корпорация за счет продажи актива сможет не только упрочить свой баланс, но и "воспользоваться потенциальными инвестиционными возможностями, которые, как показала история, могут возникнуть на обрушившихся рынках".