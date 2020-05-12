Глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что регулятор сделает все возможное, чтобы смягчить растущие последствия пандемии коронавируса, пишет Reuters.

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что регулятор сделает "все возможное", чтобы смягчить растущие последствия пандемии коронавируса, пишет Reuters.У центробанка есть различные возможности для расширения стимулирования, такие как ускорение печатания денег, увеличение инструментов операций на рынке и снижение процентных ставок, сказал Курода, выступая перед парламентом. Он дал понять, что любые дальнейшие шаги Банка Японии будут направлены на оказание помощи компаниям, испытывающим нехватку денег, а не на стимулирование спроса."Самое главное для нас — принять меры по сглаживанию корпоративного финансирования и стабилизации рынков, — сказал Курода. — Мы как центральный банк будем делать все возможное, тесно сотрудничая с правительством".Пандемия COVID-19 и меры по борьбе с распространением коронавируса усиливают вероятность того, что Япония столкнется с глубокой рецессией.В апреле Банк Японии анонсировал неограниченную покупку гособлигаций, а также увеличение объемов выкупа корпоративного долга и упрощение финансирования для банков.Курода исключил возможность включения муниципальных облигаций в список активов, которые покупает центробанк, заявив, что пока не видит в этом необходимости.Глава центробанка назвал перспективы японской экономики "крайне неопределенными" и отметил, что они зависят от того, когда удастся сдержать пандемию.