Владельцы Манчестер Сити приобрели контрольный пакет акций бельгийского клуба Ломмель. Чемпион Англии поможет Ломмелю избежать банкротства.

Владельцы "Манчестер Сити" приобрели контрольный пакет акций бельгийского клуба "Ломмель". Чемпион Англии поможет "Ломмелю" избежать банкротства."Ломмель" выступает во втором дивизионе чемпионата Бельгии. В сезоне, досрочно завершенном из-за пандемии кооронавируса, он занял шестое место. Над клубом нависла угроза банкротства и лишение профессионального статуса.Однако покупка "Ломмеля" City Football Group поможет бельгийцам избежать серьезных проблем. Финансовой группе теперь принадлежат девять клубов — "Манчестер Сити", а также "Нью-Йорк Сити" (США), "Мельбурн Сити" (Австралия), "Иокогама Ф. Маринос" (Япония), "Торке" (Уругвай), "Жирона" (Испания), "Сычуань Цзюню" (Китай), "Мумбаи Сити" (Индия) и "Ломмель" (Бельгия)..