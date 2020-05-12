Весь мир сейчас медленно выходит с карантина. В России также решили постепенно ослаблять режим самоизоляции – со вторника заработали многие предприятия. Звезды рассказали, как они живут в период ограничений и какие выводы сделали за время пандемии.

Весь мир сейчас медленно выходит с карантина. В России также решили постепенно ослаблять режим самоизоляции – со вторника заработали многие предприятия. Звезды рассказали, как они живут в период ограничений и какие выводы сделали за время пандемии.Блогер и бывший участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев видит два возможных сценария развития событий после коронавируса. Как отметил шоумен, в первом случае люди будут еще долго избегать массовых мероприятий в страхе заразиться. При втором варианте все пройдет с точностью наоборот: народ так истоскуется по свободе, что будет ходить "на все на свете". "Но думаю, что маски будут нашей неотъемлемой частью", – добавил артист.Также он пояснил, что не соблюдает предписания. "Это бред, я рискую здоровьем питомца и своим тоже", – признался мужчина. Рустам Солнцев старается подолгу гулять по Москве с собакой – дома сидеть невозможно. Артист сочувствует тем, кто заперт в небольших квартирках.Анфиса Чехова тоже не соблюдает карантин в идеале – она иногда встречается с друзьями и возит сына к отцу. Также женщина решила не носить маски, так как считает это "бестолковой историей". Правда, старается держать социальную дистанцию, когда выезжает по рабочим вопросам.Артистка надеется, что карантин позволил многим переосмыслить жизнь. Сама же Анфиса Чехова уже несколько лет занимается переоценкой ценностей, поэтому для решения внутренних конфликтов самоизоляция ей была не нужна. "От тебя ничего не зависит, все решают обстоятельства", – философствует женщина.20 Дек 2018 в 10:56 PSTЗвезда не следит тем, какие льготы положены народу. Актриса считает себя аполитичной – ей ничего не предлагают, она ничего не просит. "Я в своей жизни видела и дефолты и кризисы, и все пережила", – заявила Чехова.Елена Летучая тоже рассказала, как проводит карантин. Для нее сейчас наступило, что называется, золотое время. Женщина счастлива, что может спокойно побыть дома. Как призналась знаменитость, она наконец-то чувствует себя хранительницей очага.Телеведущая отметила, что единственная льгота, которая ей была предоставлена – ей снизили арендную плату. Правда, уверена звезда, это произошло лишь потому, что она Елена Летучая.4 Дек 2018 в 10:48 PST