Воспламенение работавшего на предельной мощности аппарата ИВЛ могло стать причиной пожара в реанимации петербургской больницы Святого Георгия, в результате которого погибли пять пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Воспламенение работавшего на предельной мощности аппарата ИВЛ могло стать причиной пожара в реанимации петербургской больницы Святого Георгия, в результате которого погибли пять пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом заявил начальник городского управления МЧС Алексей Аникин."Есть основания предполагать, что пожар произошёл из-за загорания аппарата ИВЛ. Проводится проверка", — сообщил он.Жертвами ЧП, которое произошло около половины седьмого утра 12 мая на шестом этаже больницы, стали пять человек с подтвержденным заражением COVID-19. Все они находились в одном реанимационном блоке и, по предварительным данным, погибли от отравления продуктами горения. Еще 15 человек из смежных реанимационных блоков успели эвакуировать, всего на другие этажи госпиталя перевели 150 человек.Пожар в помещении полностью потушили в 09:40, на месте работают следователи. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.