Поправки приняли в Законодательном собрании Владимирской области

Во Владимирской области медикам, заразившимся коронавирусом, будут выплачивать по 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.Губернатор Владимир Сипягин внёс соответствующие изменения в Закон об обязательном страховании медицинских, фармацевтических и других работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения. Поправки приняли в Законодательном собрании Владимирской области.Ранее медикам могли выплатить от 10 тысяч рублей до 120 должностных окладов в случае повреждения здоровья, установления инвалидности или заболевания. Теперь в перечне страховых случаев добавлен пункт «заражение новой коронавирусной инфекцией».