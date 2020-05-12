Капитан Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси пожет своей родине в борьбе с коронавирусной инфекцией. Месси выделил для это цели 500 тысяч евро.

Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси пожет своей родине в борьбе с коронавирусной инфекцией. Месси выделил для это цели 500 тысяч евро.Месси перечислил деньги фонду Гаррахана, который распределит их среди восьми аргентинских больниц. Будут закуплены пять аппаратов искусственной вентиляции легких, средства индивидуальной защиты для врачей и расходные материалы.Это не первая гуманитарная акция капитана Барселоны. Ранее он перечислил миллион евро медикам Каталонии.