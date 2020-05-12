Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян дал добрый совет Михаилу Ефремову. Он считает, что актера губит алкоголь.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян дал добрый совет Михаилу Ефремову. Он считает, что актера губит алкоголь.В беседе с "Дни.ру" Манукян отметил, что для звезды сейчас идеальное время, чтобы завязать со спиртным. "Он ведь прекрасный артист. Но иногда почитаешь, какие он фортеля выкидывает, и сразу хочется, чтобы он не пил вовсе", – заявил эксперт.Он констатировал тот факт, что за последние пару лет Михаил Ефремов сделал целый ряд странных заявлений. "То Крымский мост отдать Украине предлагал, то имперский морок ему мерещился", – напомнил Манукян.Эксперт заверил: если Михаил Ефремов станет убежденным трезвенником и пересмотрит свои взгляды на жизнь, то он не только не будет поднимать вопрос о том, чтобы его лишили звания заслуженного артиста России, а будет ходатайствовать, чтобы ему поскорее вручили звание народного артиста России. "Только бы он не пил. А звание это он уже давно заслужил", – резюмировал Манукян.Ранее артист пожаловался, что на самоизоляции тоскует по выпивке, но вынужден не употреблять спиртного. Михаил Ефремов отметил, что из-за вспышки коронавируса все его любимые бары и рестораны закрыли, и ему просто-напросто некуда пойти. Дома же знаменитость не притрагивается к рюмке.Ходят слухи, что у есть проблемы с алкоголем.Он не скрывает, что иногда из-за спиртного у него срывались планы. Между тем в запой артист никогда не уходил.