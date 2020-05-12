большинстве своем американцы не знают о роли СССР во Второй мировой войне, заявил профессор истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник. Так эксперт прокомментировал сообщение Белого дома, в котором в числе победителей над нацистами Советский Союз даже не упомянули.

В большинстве своем американцы не знают о роли СССР во Второй мировой войне, заявил профессор истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник. Так эксперт прокомментировал сообщение Белого дома, в котором в числе победителей над нацистами Советский Союз даже не упомянули.По мнению историка, печально даже не то, что президент Дональд Трамп, считает что Европа обязана победой только США и Великобритании, а то, что в Америке с ним согласятся. Забыты жертвы со стороны СССР, американцы даже не представляют, как это — 27 миллионов погибших советских граждан (в частности, его студенты считали, что их было всего 100 тысяч). Забыто, что советская армия противостояла 200 немецким дивизиям, тогда как США и Англия воевали с 10.Многие американцы не знают, что СССР и США воевали на одной стороне, а ведь даже ярый противник коммунизма Уинстон Черчилль, признал, что Красная Армия победила немцев.А союзники в конце войны помогли уже окончательно победить гитлеровские войска. Кузник с сожалением отметил, что альянс между США и СССР после войны распался. А ведь при его существовании мир мог быть гораздо лучше.При угрозе пандемии странам бы следовало действовать сообща, это хороший урок из истории. Но фальсификация истории из-за невежества или злого умысла не лучший способ, подчеркнул Кузник.В то же время бывший военный атташе США в РФ, отставной бригадный генерал Питер Звак заявил, что сообщение о победе над нацизмом Белого дома без упоминания СССР было опубликовано по недоразумению.В пятницу Белый дом опубликовал инста-запись возложения Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны. Подпись гласила, что 8 мая 1945 года Англия и США одержали победу над нацизмом.