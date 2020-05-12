Учёные нашли свидетельства падения огромного астероида, который расплавил и перемешал кору Луны в радиусе сотен километров. Находка поможет выяснить древнейшее прошлое не только Селены, но и Земли.

Учёные нашли свидетельства падения огромного астероида, который расплавил и перемешал кору Луны в радиусе сотен километров. Находка поможет выяснить древнейшее прошлое не только Селены, но и Земли.Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.Свидетельства катастрофы обнаружились в образце, привезённом экспедицией "Аполлона-17" в 1972 году. Исследователи нашли в нём зерно минерала бадделеита размером около 0,25 миллиметра."Хотя бадделеитовое зерно, которое привлекло наше внимание, оказалось меньше миллиметра, оно было самым большим, которое я когда-либо видела в образцах "Аполлонов"", — рассказывает соавтор исследования Ана Чернок (Ana Cernok) из Королевского музея Онтарио.Эксперты пришли к выводу, что бадделеит образовался из другого минерала: фианита. Это диоксид циркония с кубической кристаллической решёткой, который широко используется ювелирами для имитации алмаза.Фианит мог образоваться только при температуре выше 2300 градусов Цельсия. Но что могло так раскалить лунную поверхность?Авторы считают, что это был удар огромного астероида, произошедший 4328 ± 8 миллионов лет назад, когда Луна и Земля были совсем молоды."Это маленькое зерно всё ещё содержит свидетельства формирования ударного бассейна диаметром в сотни километров. Это важно, потому что мы не видим никаких свидетельств настолько древних ударных воздействий на Землю", — говорит Чернок.Дело в том, что наша планета геологически активна. Движение тектонических плит постоянно порождает свежую океаническую кору, погружая более древние пласты обратно в мантию. Достаётся и материкам: огромное давление сминает их как бумагу, вздымая высокие горы. И в то же время поверхность земного шара непрерывно выглаживает эрозия.На гораздо более спокойной Селене у следов древних событий куда больше шансов сохранится. Так что естественный спутник Земли становится окном в её прошлое."Изучая Луну, мы можем лучше понять самую раннюю историю нашей планеты. Если нагрев от сильных ударов создавал камни на Луне, такой же процесс, вероятно, происходил здесь, на Земле", — поясняет первый автор статьи Ли Уайт (Lee White), также из Королевского музея Онтарио.В то же время учёные давно задавались вопросом: как на поверхность геологически мёртвой Луны попали образцы из глубоких слоёв её коры, найденные астронавтами? Новые результаты свидетельствуют, что виной тому могли быть удары гигантских астероидов. Именно они могли перемешать слои и придать коре Селены тот вид, в котором мы знаем её сейчас."Эти невообразимо сильные метеоритные удары создавали лунную кору, а не только уничтожали её", — резюмирует соавтор статьи Джеймс Дарлинг (James Darling) из Портсмутского университета.К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, какие сюрпризы преподнёс учёным крупнейший на Луне и вообще в Солнечной системе ударный кратер. Так, под ним было найдено огромное скопление металла, а ещё он заставил специалистов усомниться в самой распространённой версии лунного прошлого.