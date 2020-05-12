В Санкт-Петербурге пенсионерка попала под поезд и выжила. Инцидент произошел вечером 11 мая в Невском районе.
Пострадавшая была экстренно доставлена в больницу. У женщины диагностировали ..
В Санкт-Петербурге пенсионерка попала под поезд и выжила. Инцидент произошел вечером 11 мая в Невском районе.
Пострадавшая была экстренно доставлена в больницу. У женщины диагностировали повреждения верхних конечностей. По факту произошедшего транспортная полиция проводит проверку, сообщает
газета "Петербургский дневник"
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