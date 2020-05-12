Нападающий мадридского Реала Лука Йович получил серьезную травму - перелом ноги. Футболист неудачно упал с высоты.

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович получил серьезную травму — перелом ноги. Футболист неудачно упал с крыши своего дома.Ранее утверждалось, что Йорвич получил повреждение во время домашней тренировки. Однако характер травмы говорит о том, что Лука сломал ногу при падении с высоты.Руководство "Реала" выяснило, что Йович получил травму, раньше чем о ней сообщил. Кроме того, повреждение футболиста не связано с тренировочным процессом. Не исключено, что со стороны клуба последуют штрафные санкции.Ране у Йовича возникли проблемы с правоохранительными органами Сербии. Футболисту грозит серьезное наказание за нарушение карантина.