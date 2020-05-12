Нарушителей масочного режима в общественном транспорте Москвы пока будут только предупреждать. В дальнейшем будет штраф от 4 до 5 тысяч рублей. С 12 мая в столице начинает действовать обязательный масочный и перчаточный режимы в магазинах и транспорте.

Нарушителей масочного режима в общественном транспорте Москвы пока будут только предупреждать.С 12 мая в столице начинает действовать обязательный масочный и перчаточный режимы в магазинах и транспорте. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Это является частью мер по борьбе с коронавирусом.За нарушение полагается штраф 4 тысячи рублей, а в транспорте — 5 тысяч рублей. Осуществлять контроль за этим будут сотрудники ГКУ "Организатор перевозок" вместе с полицейскими. Также правонарушения будут фиксироваться камерами видеонаблюдения, сообщает РИА Новости.Исполняющий обязанности руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов подчеркнул, что в первый день будут только выносить предупреждения. "Но в дальнейшем мы будем вынуждены применять более строгие меры", — предупредил он.Маски и перчатки продаются на входе в метро, а также в кассах пригородных поездов.