Советской и российской киноактрисе, кинорежиссеру, сценаристу, заслуженной артистке РСФСР Наталье Бондарчук 10 мая исполнилось 70 лет. С круглой датой ее поздравляют родные, друзья, коллеги и благодарят за совместную работу.

Советской и российской киноактрисе, кинорежиссеру, сценаристу, заслуженной артистке РСФСР Наталье Бондарчук 10 мая исполнилось 70 лет. С круглой датой ее поздравляют родные, друзья, коллеги и благодарят за совместную работу.Наташа родилась обернутой в кинопленку, шутили про дочь Сергея Бондарчука и Инны Макаровой."Люблю "Высоту" и "Дорогой мой человек" с Баталовым. Это мои самые любимые у мамы роли", — говорит Наталья Бондарчук.Дебютом Натальи стал фильм учителя Сергея Герасимова "Красное и черное", где играл ее талантливый ВГИКовский курс."Кстати, именно в этой роли увидел меня в первый раз отец. Мы обнялись и расплакались: он понял, что я повзрослела без него. Потому что он снимал", — делится воспоминаниями актриса."Он говорил, что кино — судьба, — цитирует отца Наталья Сергеевна. — Но моя судьба — семья. И только потом кино. Чтобы не расставаться с близкими, стала снимать детские фильмы. Дочь и сын Бурляевы: Маша, Ваня — были рядом, на съемочной площадке".Но вначале был "Солярис" Андрея Тарковского. Высокая оценка Сергея Бондарчука и специальный приз Каннского жюри."Когда отец увидел меня в "Солярисе", а мы впервые смотрели "Солярис" вчетвером: я, Андрей Тарковский, Донатас Банионис и мой отец. Он сказал: "Что ты теперь будешь играть?" Понимаете, он оценил этот масштаб и то, что я окружена великими артистами", — рассказывает Наталья Сергеевна.После триумфа в Каннах космическая Хари облетела весь мир.Любимого с юности персонажа подарил Владимир Мотыль: княгиня Волконская, в которую когда-то был влюблен Пушкин. За возможность снять про поэта фильм пришлось воевать долгие восемь лет: работа в архивах, поиск денег и освоение профессии дистрибьютора."Здесь Маша маленькая. А здесь она уже выросла. Это исторически проверенные все факты", — поясняет Бондарчук.Историческое расследование, проведенное, чтобы реабилитировать оклеветанную Наталью Гончарову, после премьеры возила по России. Теперь его показывают в школах, а потомки поэта благодарят."С удовольствием вспоминаю наши съемки: столько было уникального и неповторимого. Спасибо!" — искренне благодарит известный актер Сергей Безруков.Была мечта о трилогии: Пушкин, Тютчев и Гоголь. Для ее осуществления пришлось заложить квартиру. Но денег не хватило все равно."Она идет своим очень трудным путем. Почему она до сих пор "заслуженный артист"? Вот это меня просто удивляет. Уже потому, что она все это создала, давно должна иметь статус народной артистки", — убежден актер Николай Бурляев.От яблони далеко не упали, похоже, ни внуки, ни дети: Маша — актриса, Ваня пишет музыку для кино. И они вместе работают в своей международной киношколе. В доме, построенном Инной Макаровой, где спрятались от вируса три семьи."Сейчас очень много несправедливости по отношению к простым людям. Поэтому мое желание — все сделать, чтобы людям было полегче, чтобы люди стремились к прекрасному", — делится сокровенным Наталья Сергеевна."Я очень тебя люблю и передаю огромный привет от театра "Современник". От твоего театра. С днем рождения, дорогая!" — поздравляет Наталью Бондарчук знаменитый актер Сергей Гармаш.