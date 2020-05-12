Генеральный директор петербургского Зенита Александр Медведев заявил, что финальное решение по дальнейшей судьбе текущего сезона в российской премьер-лиге должно быть принято до 27 мая. Эту дату он считает дедлайном.

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев заявил, что финальное решение по дальнейшей судьбе текущего сезона в российской премьер-лиге должно быть принято до 27 мая. Эту дату он считает дедлайном."Надеюсь, что решение о возобновлении футбольного сезона будет принято. Однако 15 мая не является критической датой. Был определен крайний день для того, чтобы принять решение о продолжении или полной остановке чемпионата — это 27 мая", — цитирует Медведева ТАСС."Время еще есть, ведь это еще почти три недели. Важно, чтобы в этот период принимающие матчи города соответствовали критериям, выдвигаемым Роспотребнадзором в отношении перехода на определенный этап снятия ограничений"."Возобновление чемпионата России по футболу — это особая статья. Это не тренировка на воздухе или прогулка, а сложное организационное событие. Будем надеяться на лучшее".Напомним, что 15 мая планируется проведение исполкома Российского футбольного союза, одной из главных повесток которого и ожидается обсуждение вопроса по будущему футбольного сезона России.