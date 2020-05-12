В Ставропольском крае следователи выясняют детали в буквальном смысле громкого преступления. Пенсионер, недовольный шумным поведением соседей, бросил в их двор боевую гранату. По последним данным, пострадали около 15 человек.

В Ставропольском крае следователи выясняют детали в буквальном смысле громкого преступления. Пенсионер, недовольный шумным поведением соседей, бросил в их двор боевую гранату. По последним данным, пострадали около 15 человек.Восемь раненных, трое из них в тяжелом состоянии. Таков итог воскресной вечерники в поселке. Двор шумно отмечал день рождения, приглашенных было по разным оценкам до двадцати человек, для которых установили большой шашлычный мангал и широкий стол под навесом. Возможно, такая форма досуга вызвала соседскую неприязнь. Хотя соседи отмечают, что мужчина был обычным, однако выпивать любил. Соседи живут в доме под одной крышей долго, о спорах и конфликтах между ними никто из односельчан не рассказал.По предварительным данным, во дворе взорвалась граната. Найденная двадцать лет назад, она сработала накануне. Через забор ее перекинул шестидесятипятилетний местный житель. Раненых госпитализировали в больницы региона. Им оказана необходимая помощь.Сейчас ворота дома, где произошло чрезвычайное происшествие, наглухо закрыты. Рядом работают следователи вместе с полицейскими – продолжают восстанавливать по крупицам картину произошедшего."Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. На место направлены следователи-криминалисты Следственного управления", – сообщила старший помощник руководителя следственого управления (по взаимодействию со СМИ) Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Екатерина Данилова.Следователям предстоит найти вескую причину, из-за которой соседская склока завершилась кровавой драмой.