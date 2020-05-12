В Ставропольском крае следователи выясняют детали в буквальном смысле громкого преступления. Пенсионер, недовольный шумным поведением соседей, бросил в их двор боевую гранату. По последним данным, пострадали около 15 человек.
В Ставропольском крае следователи выясняют детали в буквальном смысле громкого преступления. Пенсионер, недовольный шумным поведением соседей, бросил в их двор боевую гранату. По последним данным, пострадали около 15 человек.
Восемь раненных, трое из них в тяжелом состоянии. Таков итог воскресной вечерники в поселке. Двор шумно отмечал день рождения, приглашенных было по разным оценкам до двадцати человек, для которых установили большой шашлычный мангал и широкий стол под навесом. Возможно, такая форма досуга вызвала соседскую неприязнь. Хотя соседи отмечают, что мужчина был обычным, однако выпивать любил. Соседи живут в доме под одной крышей долго, о спорах и конфликтах между ними никто из односельчан не рассказал.
По предварительным данным, во дворе взорвалась граната. Найденная двадцать лет назад, она сработала накануне. Через забор ее перекинул шестидесятипятилетний местный житель. Раненых госпитализировали в больницы региона. Им оказана необходимая помощь.
Сейчас ворота дома, где произошло чрезвычайное происшествие, наглухо закрыты. Рядом работают следователи вместе с полицейскими – продолжают восстанавливать по крупицам картину произошедшего.
"Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. На место направлены следователи-криминалисты Следственного управления", – сообщила старший помощник руководителя следственого управления (по взаимодействию со СМИ) Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Екатерина Данилова.
Следователям предстоит найти вескую причину, из-за которой соседская склока завершилась кровавой драмой.