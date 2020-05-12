Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач высказал свою точку зрения на острую тему коронавируса в России. Он назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше официальной статистики.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач высказал свою точку зрения на острую тему коронавируса в России. Он назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше официальной статистики.Геннадий Онищенко прокомментировал публикацию газеты Financial Times. В статье западного издания говорится, что в Москве и Санкт-Петербурге в апреле умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет. Была приведена цифра – 2 073 человека. При этом, по официальным данным, число умерших от коронавируса в России составляет 629 человек.По словам чиновника, подсчитать смертность от болезни возможно только после того, как закончится пандемия. "Это просто непрофессиональный хайп", – цитирует депутата РИА Новости.Геннадий Онищенко добавил, что данные по смертности от еще будут корректироваться. При этом он напомнил, что средняя продолжительность жизни в больших городах намного выше, чем в регионах.12 Май 2020 в 12:53 PDTВместе тем, депутат призвал вести статистику не по количеству проведенных тестов, а по количеству обследованных людей. Он аргументировал это тем, что в течение заболевания одного пациента как минимум для того, чтобы его выписать, нужно два раза получить отрицательный тест на COVID-19. Смешивать же все "в общую кучу" по Онищенко считает некорректным.