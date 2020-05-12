России предстоит долгая и сложная борьба с коронавирусом, и права на ошибку нет, заявил глава государства Владимир Путин во время обращения к россиянам перед совещанием по эпидемиологической обстановке. И призвал исполнительные власти быть предельно концентрированными.

России предстоит долгая и сложная борьба с коронавирусом, и права на ошибку нет, заявил глава государства Владимир Путин во время обращения к россиянам перед совещанием по эпидемиологической обстановке. И призвал исполнительные власти быть предельно концентрированными.Президент отметил, что потенциальная опасность новой инфекции в том, сколько случаев заражения не было замечено, надо эффективно выявлять скрытые формы коронавируса. Чем больше будет проводиться тестирований, тем скорее удастся преодолеть эпидемию. Сейчас проводится до 170 тысяч тестов в сутки, это один из самых высоких показателей в мире (в начале марта — 2,5 тысячи). Но здесь главное не цифры, а то, что инфекцию выявляют на ранних стадиях и сразу начинают лечение.К середине мая количество тестирований достигнет 300 тысяч, сообщил президент и дал соответствующее поручение Минздраву, передает РИА Новости.