Сегодня, 12 мая, свой день рождения отмечает Алина Кабаева. К своим 37 годам всемирно известная спортсменка достигла вершин успеха, но и познала горечь поражений и провалов.

Сегодня, 12 мая, свой день рождения отмечает Алина Кабаева. К своим 37 годам всемирно известная спортсменка достигла вершин успеха, но и познала горечь поражений и провалов.Алина Кабаева родилась в солнечном Ташкенте в семье спортсменов, поэтому нет ничего удивительного в том, что она продолжила династию. Правда, родители прочили маленькой Алине успешное будущее в фигурном катании, однако оказалось, что ледовых площадок в городе крайне мало. Тогда было решено отдать девочку в художественную гимнастику.Вскоре стало очевидным, что у Алины Кабаевой талант. Его заметила и легендарный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, которая вопреки правилам взялась за обучение Алины, которой было уже 11 лет. Из-за склонности к полноте Кабаевой пришлось работать усиленнее, чем другим девочкам. Однако эти тренировки не прошли даром.В 1996 году она впервые выступила в команде сборной России, в 15 лет Алина Кабаева стала лучшей на международных соревнованиях в Португалии, а впоследствии завоевала титул пятикратной чемпионки Европы и победительницы чемпионата мира 1999 года.Не обошлось без досадных поражений. Например, на Олимпиаде в Сиднее спортсменка, несмотря на то, что безупречно выполнила упражнения со скакалкой и лентой,оказалась только на третьем месте, допустив грубую ошибку в номере с обручем. А ведь гимнастка считалась абсолютным фаворитом на этом турнире.А в 2001 году и вовсе разразился скандал с допингом, в результате которого Алине Кабаевой и Ирине Чащиной запретили участвовать в соревнованиях. "Мы понимали, что у нас не было никакого допинга. В художественной гимнастике его просто нет", – говорила в интервью Алина Кабаева.По ее словам, тогда им никто не сказал, что надо открыть вторую пробу. Впрочем, ее все же открыли, правда, только через полтора года., и оказалось, что "там – ничего". "То есть мы просто так просидели ни за что. И, конечно, никто не принес", – отметила спортсменка.Алина Кабаева призналась, что ей было непросто, она даже хотела все , не понимала, что делать. "Представляете, когда у вас отнимают что-то самое драгоценное, что есть в жизни в данный момент", – объяснила свое состояние гимнастка.Несмотря на все препоны, Алина Кабаева вернулась в спорт и блистательно выступила на Олимпиаде в Афинах. Однако потом она объявила о завершении спортивной карьеры. Впрочем, Алина не сидит без дела. Сейчас она занимает пост председателя совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа".