В Санкт-Петербурге скончалась медицинская сестра, заразившаяся коронавирусом. Женщина умерла в Покровской больнице. Она работала в одной из городских поликлиник. Специальная комиссия подтвердила, что причиной смерти медсестры стал COVID-19.

В Санкт-Петербурге скончалась медицинская сестра, заразившаяся коронавирусом. Женщина умерла в Покровской больнице. Она работала в одной из городских поликлиник.Специальная комиссия подтвердила, что причиной смерти медсестры стал COVID-19.Ранее в Северной столице скончались несколько врачей, медсестер и санитарок из разных больниц и госпиталей, а также ряд сотрудников городской станции скорой помощи.По данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 214 медицинских работников сейчас проходят лечение после заражения коронавирусом в инфекционной больнице имени Боткина. Трое из них на искусственной вентиляции легких, пишет ТАСС.Городские власти намерены создать список медиков, скончавшихся от коронавируса. А петербурженка Ирина Маслова разместила на стене напротив здания городского комитета здравоохранения на Малой Садовой улице фотографии врачей и медсестер, чьи жизни унес COVID-19.За последние сутки в городе на Неве выявлено 307 случаев заражения, общее число достигло 7 711. Выздоровел 1 681 человек, умерли 56.