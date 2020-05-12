Стало известно о том, что Дмитрия Пескова сразил коронавирус. На эту тему высказалась его старшая дочь Елизавета.

Стало известно о том, что Дмитрия Пескова сразил коронавирус. На эту тему высказалась его старшая дочь Елизавета.Для начала Елизавета уточнила, что виделась с отцом в последний раз десять дней назад. Родственники живут раздельно. Лиза пояснила, что они встречались на улице, сохраняя все меры предосторожности, введенные в связи с пандемией коронавируса. "Созваниваюсь с ним по несколько раз в день", – сообщила Елизавета, однако рассказывать о состоянии отца она отказалась.При этом Пескова призналась, что беспокоится за родителя. "Я, естественно, очень волнуюсь. Надеюсь, умников, которые не верят в коронавирус, уже не осталось, и все осознали серьезность ситуации", – заявила Елизавета. При этом сама дочь Дмитрия Пескова, по ее словам, чувствует себя хорошо и "абсолютно здорова".Между тем стало известно, что с коронавирусом слегла и жена пресс-секретаря, прославленная фигуристка Татьяна Навка. Супругов в одну из столичных клиник. Причем, по словам самой спортсменки, она куда лучше переносит болезнь, чем ее муж.12 Май 2020 в 5:37 PDTОтметим, что об сообщил сам Дмитрий Песков. Это далеко не первый случай заражения коронавирусом человека из ближайшего окружения президента России. Ранее о своем диагнозе во время совещания в онлайн-режиме сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.Напомним, с 12 мая в России начали поэтапно снимать ограничения в связи с пандемией коронавируса. Со вторника в стране стали функционировать многие предприятия. Однако полностью самоизоляция не завершена. Например, в Москве ее продлили до конца мая