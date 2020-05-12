В Иране по меньшей мере 19 человек погибли и 15 пострадали в результате инцидента на военно-морских учениях.

В Иране по меньшей мере 19 человек погибли и 15 пострадали в результате инцидента на военно-морских учениях, сообщает пресс-служба иранской армии. По предварительным данным, все произошло в воскресенье вечером в Оманском заливе, когда одно судно военно-морских сил страны случайно выпустило ракету по другому кораблю. Пострадавшее судно сегодня было доставлено в морской порт для проведения технического осмотра.Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил соболезнования в связи с инцидентом главнокомандующему ВС Ирана, семьям погибших, народу Ирана.Государственная телерадиокомпания IRIB опубликовала видео с последствиями попадания ракеты по судну. На кадрах виден искореженный корабль со снесенной надстройкой на палубе, из которого идет черный дым. Судно в итоге не утонуло и при помощи буксира было пришвартовано у побережья. Расследование трагического инцидента продолжается.