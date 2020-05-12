Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Еще 22 региона могли бы выйти на ослабление режима, если обеспечат 50% свободного коечного фонда и охват тестированием не менее 70 на 100 тысяч населения. Это вполне достижимые показатели, подчеркнула чиновник.Коэффициент распространения коронавируса сейчас равен одному, но сильно отличается по регионам. Так, фиксируется тенденция к снижению темпов прироста числа зараженных коронавирусом, на 11 мая этот показать составляет 5,6%.Очевидно, что России придется жить с коронавирусом, отметила вице-премьер. На стадии ослабления ограничительных мер нужно продолжать тестирования — это частичная страховка. И власти отмечают достаточно высокие показатели тестирования жителей на коронавирус в 66 регионах России.Смертность от коронавируса в мире на сегодняшний день выросла до 6,8%. Однако российские показатели летальности от коронавируса в 7,4 раза ниже мировых, подчеркнула Голикова.Подведя итоги совещания, глава государства объявил выходе из режима ограничений, но максимально осторожном. Путин призвал глав регионов предоставить людям возможность выходить из дома, соблюдая меры безопасности.33Live.RuRu вели трансляцию совещания.