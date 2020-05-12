Скандал с уходом юных фигуристов от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко набирает обороты. Алексей Железняков высказался о своем резонансном комментарии относительно перебежки Александры Трусовой.

Скандал с уходом юных фигуристов от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко набирает обороты. Алексей Железняков высказался о своем резонансном комментарии относительно перебежки Александры Трусовой.В резонансном интервью мужчина сравнил смену спортсменкой наставника с предательством и обвинил супругу Евгения Плющенко Яну Рудковскую в переманивании фигуристки. В своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте" он отметил, что не напрашивался на беседу с журналистами – его попросили дать комментарий, и он это сделал.Хореографа возмутили нападки на Этери Тутберидзе и на него самого. Он не понимает, почему должен кому-то "петь дифирамбы" и "раскланиваться" перед Евгением Плющенко. "А академии Плющенко, раз они плюют нам в лицо, это тоже нужно спустить на тормозах?" – негодует Железняков.Хореограф подчеркнул, каждый человек имеет право на свое мнение. Также он выразил непонимание тем, что кто-то углядел в его словах оскорбления и травлю фигуристки Александры Трусовой. "Или слово "предательство" уже входит в ряд с оскорбительными словами?" – написал Железняков.4 Май 2019 в 3:50 PDTНапомним, на прошлой неделе стало известно о том, что 15-летняя Александра Трусова стала подопечной Евгения Плющенко. Для Этери Тутберидзе ее уход из команды стал равносилен настоящему предательству. Ведь наставница имела большие планы на бронзовую чемпионку Европы.Как писали "Дни.ру", вслед за спортсменкой к перешла и ее коллега по льду Вероника Жилина. Позже стало известно и об уходе от наставницы Егора Рухина