Российский нападающий Павел Буре включен в список лучших игроков за всю историю клуба НХЛ Ванкувер Кэнакс. Символическую сборную команды составило канадское издание TSN.

Российский нападающий Павел Буре включен в список лучших игроков за всю историю клуба НХЛ "Ванкувер Кэнакс". Символическую сборную команды составило канадское издание TSN.Буре был поставлен в первую тройку нападения, а его напарниками стал шведские хоккеисты Даниэль и Хенрик Седины. Издание охарактеризовало эту тройку так: "Братья Седины с их тысячей набранных очков и общими хоккейными мозгами, и самый быстрый игрок в истории клуба".Буре, в бытность игроком носивший прозвище "Русская ракета", выступал за "Кэнакс" с 1991 по 1998 год. За эти семь сезонов он провел в свитере "канадцев" 428 матчей, набрав 478 очков: из них 254 гола и 224 результативные передачи. После "Ванкувера" он также защищал цвета "Флориды Пэнтерз" и "Нью-Йорк Рейнджерс".