Нападающий хоккейного клуба Автомобилист Павел Дацюк готов продолжить свою карьеру. 41-летний игрок собирается подписать новое соглашение с клубом из Екатеринбурга сроком на один год.

Нападающий хоккейного клуба "Автомобилист" Павел Дацюк готов продолжить свою карьеру. 41-летний игрок собирается подписать новое соглашение с клубом из Екатеринбурга сроком на один год.Информацию о готовящемся заключении договора подтвердил спортивный директор "Автомобилиста" Олег Гросс: "Пока еще ничего не подписано, но, думаю, что он подпишет контракт.Он хочет играть в хоккей и у нас были предварительные разговоры об этом. Если хочет, значит будет играть", — приводит его слова Спорт24.Ru.30 апреля 2020 года контракт Дацюка с "Автомобилистом" истек, после чего он по словам своего агента должен был определиться со своим будущим.За уральский клуб Дацюк выступает с июня 2019 года. За минувший сезон он сыграл 47 матчей в КХЛ, став автором семи заброшенных шайб и 19 результативных передач.