Минстрой РФ выдал разрешение на ввод в эксплуатацию первого построенного между Россией и Китаем пограничного автомобильного моста через реку Амур, сообщило Минвостокразвития. Мост не заработает пока остаются закрытыми границы из-за карантина.

Минстрой РФ выдал разрешение на ввод в эксплуатацию первого построенного между Россией и Китаем пограничного автомобильного моста через реку Амур, сообщило Минвостокразвития. Мост не заработает пока остаются закрытыми границы из-за карантина.Мост расположился в районе городов Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР).Мост строила совместная российско-китайская 3 года. Длина моста свыше 1 километра. Россия и Китай построили по половине моста – по 540 метров каждый. С учетом подъездного перехода длина моста достигает 20 километров.Идея соединить Благовещенск и Хэйхэ появилась еще в Советские годы. После открытия моста грузооборот между двумя странами вырастет в восемь раз, а число китайских туристов увеличится до двух миллионов.