Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заболел коронавирусом. Официальный представитель Кремля находится в больнице.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заболел коронавирусом. Официальный представитель Кремля находится в больнице.Дмитрий Песков сообщил о том, что у него диагностирован коронавирус. Он находится в медицинском учреждении. Подробности о состоянии пресс-секретаря Владимира Путина, а также обстоятельства его заражения пока не сообщаются.Отметим, это далеко не первый случай заражения коронавирусом человека из ближайшего окружения президента России. Ранее о своем диагнозе во время совещания в онлайн-режиме сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.Материал дополняется.