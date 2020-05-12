Звезда сериала Не родись красивой рассказала о жертвах, на
которые ей пришлось пойти ради роли. Нелли Уварова готова испытывать неудобства
и считает их частью актерской профессии.
Звезда сериала "Не родись красивой" рассказала о жертвах, на
которые ей пришлось пойти ради роли. Нелли Уварова готова испытывать неудобства
и считает их частью актерской профессии.
Теленовелла "Не родись красивой" о неказистой секретарше
главы большой компании Кате Пушкаревой вышла на экраны в 2005 году. С первых
эпизодов сериал полюбился зрителям и прославил участвующих в ней актеров. В
этом, 2020 году, ленте исполняется 15 лет, между тем зрители все еще не забыли
эту немного наивную историю любви страшненькой помощницы и босса-красавца.
Главную роль в сериале "Не родись красивой" исполнила Нелли
Уварова. Чтобы вжиться в роль Кати Пушкаревой, актрисе пришлось пойти на
ухищрения.
Ради образа она целый год ходила в настоящих брекетах, а также
носила очки. "А еще мне растопыривали уши!" – поведала знаменитость.
25 Фев 2020 в 2:38 PST
Уварова отмечает, что многим ее коллегам приходится идти на
жертвы ради работы. Она, например, , чтобы сыграть в сериале "Закрытый
сезон". На съемках теленовеллы "Мамочки" Нелли приходилось
носить под одеждой специальные накладки для увеличения объемов тела – "толщинках".
Для артистки это стало настоящим испытанием: работа шла летом, в июле и
августе, поэтому в костюме было очень жарко.