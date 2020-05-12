Звезда сериала Не родись красивой рассказала о жертвах, на которые ей пришлось пойти ради роли. Нелли Уварова готова испытывать неудобства и считает их частью актерской профессии.

Звезда сериала "Не родись красивой" рассказала о жертвах, накоторые ей пришлось пойти ради роли. Нелли Уварова готова испытывать неудобстваи считает их частью актерской профессии.Теленовелла "Не родись красивой" о неказистой секретаршеглавы большой компании Кате Пушкаревой вышла на экраны в 2005 году. С первыхэпизодов сериал полюбился зрителям и прославил участвующих в ней актеров. Вэтом, 2020 году, ленте исполняется 15 лет, между тем зрители все еще не забылиэту немного наивную историю любви страшненькой помощницы и босса-красавца.Главную роль в сериале "Не родись красивой" исполнила НеллиУварова. Чтобы вжиться в роль Кати Пушкаревой, актрисе пришлось пойти наухищрения.Ради образа она целый год ходила в настоящих брекетах, а такженосила очки. "А еще мне растопыривали уши!" – поведала знаменитость.25 Фев 2020 в 2:38 PSTУварова отмечает, что многим ее коллегам приходится идти нажертвы ради работы. Она, например, , чтобы сыграть в сериале "Закрытыйсезон". На съемках теленовеллы "Мамочки" Нелли приходилосьносить под одеждой специальные накладки для увеличения объемов тела – "толщинках".Для артистки это стало настоящим испытанием: работа шла летом, в июле иавгусте, поэтому в костюме было очень жарко.