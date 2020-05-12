В городе Кимры Тверской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта. Злоумышленник собирался поджечь здания органов власти и напасть с оружием на ..

В городе Кимры Тверской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта. Злоумышленник собирался поджечь здания органов власти и напасть с оружием на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих.Как сообщает "", у задержанного обнаружили коктейль Молотова, холодное оружие, травматический пистолет "ПМ", переделанный в боевой аналог, а также дневники с описанием планируемого преступления. Возбуждено уголовное дело.