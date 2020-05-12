Очевидец снял на видео момент столкновения локомотива и трактора – как сообщают СМИ, ЧП произошло на железнодорожном переезде неподалеку от Екатеринбурга. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В Сети появились кадры, запечатлевшие момент столкновения трактора и грузового поезда. Как сообщают СМИ, инцидент, попавший на видео, произошел в понедельник, 11 мая, неподалеку от Екатеринбурга.Водитель трактора заехал на железнодорожный переезд, где у транспортного средства, по неустановленной пока причине, заглох двигатель.Через некоторое время к переезду подъехал поезд – судя по записи, машинист пытался остановить состав, однако ему не хватило времени, и локомотив врезался в трактор, стоявший на путях.По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.