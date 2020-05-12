Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Она побеседовала с Дмитрием Гордоном в онлайн-режиме.
Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Она побеседовала с Дмитрием Гордоном об Украине, России и Крыме.
"Впервые мою позицию как бывшего сотрудника украинской прокуратуры, первого прокурора Крыма и российского политика выслушали в Киеве", – написала Поклонская в Instagram.
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Публикация от Наталья Поклонская (@nv_poklonskaya) 11 Май 2020 в 7:04 PDT
Поклонская добавила, что, будучи в Симферополе, пообщалась с журналистом, находящимся в Киеве, в онлайн-режиме. Она пообещала поделиться впечатлениями от интервью после выхода программы.
Полное интервью должно выйти вечером 11 мая на YouTube-канале Гордона.