Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Она побеседовала с Дмитрием Гордоном в онлайн-режиме.

Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Она побеседовала с Дмитрием Гордоном об Украине, России и Крыме."Впервые мою позицию как бывшего сотрудника украинской прокуратуры, первого прокурора Крыма и российского политика выслушали в Киеве", – написала Поклонская в Instagram.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Наталья Поклонская (@nv_poklonskaya) 11 Май 2020 в 7:04 PDTПоклонская добавила, что, будучи в Симферополе, пообщалась с журналистом, находящимся в Киеве, в онлайн-режиме. Она пообещала поделиться впечатлениями от интервью после выхода программы.Полное интервью должно выйти вечером 11 мая на YouTube-канале Гордона.