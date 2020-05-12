Задержан злоумышленник, обокравший московскую квартиру Полины Юмашевой – экс-супруги бизнесмена Олега Дерипаски. Похищенное имущество вернули владелице, похититель дает признательные показания.

Задержан злоумышленник, обокравший московскую квартиру Полины Юмашевой – экс-супруги бизнесмена Олега Дерипаски. Похищенное имущество вернули владелице, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Юмашевой.​​​"Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов преступник был задержан по горячим следам, – рассказал собеседник агентства. – В настоящее время он дает признательные показания".Ранее сообщалось, что злоумышленники залезли в квартиру Юмашевой через балкон, вскрыли сейф и забрали деньги и драгоценности. По некоторым данным, стоимость похищенного составила 50 миллионов рублей.