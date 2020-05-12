Американский блогер Кори Ла Бэрри погиб в автомобильной аварии в свой 25-й день рождения. ДТП случилось в ночь на 19 мая в Лос-Анджелесе, сообщает зарубежное издание TMZ. По предварительным ..

Американский блогер Кори Ла Бэрри погиб в автомобильной аварии в свой 25-й день рождения. ДТП случилось в ночь на 19 мая в Лос-Анджелесе, сообщает зарубежное издание TMZ.По предварительным данным, блогер находился на пассажирском сидении спортивного автомобиля. За рулем был его друг, участник шоу "Мастер тату", Дэниэл Силва. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево.От полученных травм Кори Ла Бэрри скончался. Виновника аварии арестовали. Как передает "",Дэниэл Силвасел за руль в состоянии алкогольного опьянения.