В больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошел пожар, жертвами которого стали пять человек. Возгорание возникло в отделении реанимации. Все погибшие были подключены к аппаратам ИВЛ.

В больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошел пожар, жертвами которого стали пять человек.Возгорание началось на шестом этаже здания в отделении реанимации, где находились пациенты с коронавирусом. Все погибшие были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.В настоящий момент пожар в питерской больнице локализован. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Из больницы эвакуированы 150 человек.Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, к возгоранию могло привести короткое замыкание аппарата ИВЛ или его неисправность. Точные причины пожара выяснятся.Больница Святого Георгия в середине марта была полностью перепрофилирована в инфекционный стационар. Весь ее медперсонал занимается оказанием помощи только больным с COVID-19.9 мая пожар произошел в московской больнице имени Спасокукоцкого. В результате погибла женщина, находившаяся в реанимации.