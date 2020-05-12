Правительство России утвердило меры поддержки, которые накануне анонсировал президент.

Правительство России утвердило меры поддержки, которые накануне анонсировал президент.К гражданам страны Владимир Путин обратился в рамках совещания по коронавирусу. Глава государства заявил: режим нерабочих дней, который из-за коронавируса ввели в конце марта, завершен.Вопрос о снятии ограничений, которые действуют в регионах, решается на местах. Меры поддержки, о которых речь шла ранее, необходимо дополнять.Так, президент сообщил о дополнительных выплатах семьям с детьми. Разово 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет можно получить уже в июне, передает "Россия 24".Что касается помощи бизнесу, с июня запустят специальную кредитную программу для поддержки занятости, а самозанятым вернут налоги, которые они заплатили в прошлом году. По словам экспертов, такие меры поддержки в нашей стране вводятся впервые, они затронут миллионы россиян.