Президент России Владимир Путин предложил в два раза увеличить минимальный размер пособия по уходу за ребенком, распорядился организовать единоразовую выплату на каждого ребенка от 3 до 16 лет и дополнительную поддержку семьям, где родитель потерял работу.

Президент России Владимир Путин предложил в два раза увеличить минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Предложение прозвучало на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. Глава государства отметил, что такой вид пособия чаще всего получают неработающие граждане или студенты, молодые семьи или одинокие мамы."Важно их поддержать", – отметил Путин и предложил увеличить пособие до 6751 рубля.Помимо этого с 1 июня ежегодно на каждого ребенка с 3 до 15 лет родители будут получать единоразовую выплату в 10 тысяч рублей. Никаких ограничений, кроме возраста ребенка, в получении этой выплаты нет. Как отметил президент, сейчас не стоит утруждать граждан дополнительным сбором справок и выписок, поэтому выплаты получат все, кто в ней нуждается. А семьи, в которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты и на детей с 3 до 7 лет. Эти пособия начнут выплачивать также с 1 июня – на месяц раньше, чем планировалось ранее.Президент обратил внимание, что такие выплаты начисляются с 2020 года. И если семья подаст заявление, то уже в июне разово получит деньги за первое полугодие – порядка 33 тысяч рублей на одного ребенка. В дальнейшем такая семья будет получать 5,5 тысячи рублей на каждого ребенка ежемесячно.Уже предусмотрены выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, в размере 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Эти деньги семья будет получать с апреля по июнь. Кроме того, по 3 тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка положено семьям, где родители потеряли работу. Такие выплаты также будут осуществляться в течение 3 месяцев, добавил президент.