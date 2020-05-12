По уточненной информации, при взрыве газового баллона в цеху судостроительного завода Восточная верфь во Владивостоке пострадали три человека. Взрывная волна выбила стекла в здании.

По уточненной информации, при взрыве газового баллона в цеху судостроительного завода "Восточная верфь" во Владивостоке пострадали три человека. Взрывная волна выбила стекла в здании."В результате хлопка ацетиленового баллона пострадали трое рабочих. По данному факту будет проведено расследование", — сообщил "Вестям: Приморье" информированный источник.Ранее появилась информация, что во время ЧП на судоремонтном предприятии пострадал один человек. Он получил ожоги и был госпитализирован. Представители Федерации профсоюзов Приморья факт инцидента подтвердили.Напомним, АО "Восточная верфь" выпускает суда для ВМФ и пограничных сил, легкие рыболовные и пассажирские суда, а также выполняет ремонтные работы. Предприятие основано в 1952 году. Оно располагается на берегу бухты Малый Улисс.