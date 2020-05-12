Мужчина, пришедший на День Победы навестить могилу своего дедушки-ветерана, обнаружил, что на этом месте захоронен другой человек. Попытки выяснить обстоятельства произошедшего у администрации кладбища не увенчались успехом, поэтому внук ветерана-орденоносца обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники Свердловской областной прокуратуры проверят сведения о сносе памятника на могиле ветерана Великой отечественной войны, об этом в понедельник, 11 мая, сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службе ведомства.По предварительным данным, в День Победы мужчина пришел на Восточное кладбище в Екатеринбурге, чтобы навестить могилу своего дедушки-ветерана, и обнаружил, что памятник отсутствует, а на его месте находится захоронение другого человека, не являвшегося родственником покойного.В беседе с журналистами местных СМИ внук ветерана-орденоносца рассказал, что он попытался выяснить обстоятельства произошедшего у администрации кладбища, однако не добился успеха и обратился в правоохранительные органы.Теперь прокурорским работникам предстоит оценить правомерность действия должностных лиц, ответственных за организацию работы кладбища, и дать им правовую оценку.