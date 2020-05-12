С момента введения карантина в различных странах мира прошел примерно месяц, где-то больше, где-то меньше, – самое время подвести промежуточные итоги. Начать стоит с финансовых рынков, поскольку именно они являются отражением настроений и ожиданий.

С момента введения карантина в различных странах мира прошел примерно месяц, где-то больше, где-то меньше, – самое время подвести промежуточные итоги. Начать стоит с финансовых рынков, поскольку именно они являются отражением настроений и ожиданий.Фондовый рынокКартина складывается неоднозначная. С одной стороны, индексы вроде бы растут, местами даже обновляют максимумы с начала кризиса.Но уже сейчас очевидно, что о V-образном восстановлении в данном случае речи не идет. Для большинства предприятий длительный простой обернулся слишком серьезными проблемами, были разрушены цепочки поставок, произошло затоваривание и так далее, и желающих купить, пусть и сильно подешевевшие активы, совсем немного.Крупнейший финансовый рынок находится в Штатах, поэтому для наглядности возьмем именно его. Мы видим, что практически весь инвестиционный спрос сосредоточен в бумагах технологических компаний, особенно крупных – Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google.Благодаря этому индекс технологичных компаний Nasdaq даже сумел выйти в плюс с начала года, хотя промышленный Dow Jones и индекс широкого рынка S&P 500 все еще находятся в минусе примерно на 10-15%.Стоит также отметить, что и S&P 500 во многом рос благодаря указанным выше акциям: они имеют очень большой вес и фактически могут вытаскивают фондовый индикатор наверх.В других секторах пока оптимизма не наблюдается. Акции авиакомпаний по понятным причинам торгуются вблизи минимумов, под давлением находятся банки, которым, судя по всему, придется нести всю ношу кризиса на себе. В целом пока акции большинства компаний ограничились отскоком.Иными словами, восстановление фондового рынка, во всяком случае в Америке, носит скорее иллюзорный характер. Желающих купить мало, по крайней мере пока.Слишком высока неопределенность – никто не знает, как компании прошли этот самый тяжелый период в своей истории. Помогла ли им финансовая поддержка государства, каковы буду последствия и вероятность банкротства.Возможная волна банкротствК слову, Bank of America уже сообщил о всплеске дефолтов по кредитам, а агентство Moody’s перевело в разряд "мусорных" оценку по 311 компаниям – это абсолютный рекорд, в 2009 году показатель составлял 291 компанию.Далее может последовать еще более сильное снижение рейтинга, а затем и дефолт – такой сценарий вполне возможен.Что уже говорить, если даже легендарный инвестор Уоррен Баффетт не смог выйти из этого кризиса без серьезных потерь.Портфель его компании Berkshire Hathaway просел более чем на 50%, фактически на самом дне были проданы акции авиакомпаний, и Баффетт, выступая перед инвесторами, признал ошибки и дал понять, что не представляет, как будут развиваться события дальше. Этого сейчас не знает никто.Именно поэтому все, особенно инвесторы, с нетерпением ждут выхода свежих макроэкономических данных: они смогут немного развеять туман и внести ясность.К слову, по итогам первой недели мая в США вышел отчет по рынку труда, который оказался худшим в истории, правда, немногим лучше ожиданий.Сложно делать выводы: с одной стороны, без работы остались более 22 миллионов человек, а официальная безработица составила 16%, реальная, возможно, даже 20%.Вряд ли все эти люди смогут быстро найти работу после снятия ограничительных мер. С другой стороны, власти США влили в экономику столько денег, что эти меры точно помогут сгладить последствия кризиса. Но тут возникает другая проблема – колоссальный рост долга и дефицита бюджета, и как решать эту проблему, не совсем понятно.Видимо, теперь и в США – впервые в истории – будут введены отрицательные ставки, рынок фьючерсов уже закладывает такой сценарий на конец этого – начало следующего года.Россия и нефтьРоссийская экономика, как и все остальные, переживает тяжелейший кризис, который усугубляется зависимостью экономики от рынка углеводородов. Проблема еще и в том, что в этот раз рухнули не только цены на нефть, но и спрос.Поможет в данной ситуации только время – нужно дождаться восстановления этого самого спроса.Но есть и кое-какие плюсы. Низкие процентные ставки теперь, судя по всему, придут и в нашу страну. Банк России уже снизил ключевую ставку и пообещал сделать это снова. Более того, было объявлено, что приоритетом теперь является экономика, а не низкая инфляция – то, чего многие эксперты ждали очень давно. Действительно, Банку России нужно как минимум два мандата, он должен отвечать и за финансовую стабильность, и за стимулирование экономического роста.Кстати, цена на нефть уже начали восстанавливаться. Буквально пару недель назад мы писали, что дно, скорее всего, пройдено и дальше будет только ростПока этот прогноз сбывается, но нельзя не отметить, что теперь Россия в рамках сделки ОПЕК+ добывает гораздо меньше.Что же касается остальных секторов, то в первую очередь экономисты беспокоятся за сектор услуг, ведь его роль в экономике очень велика. До сих пор непонятно, каким он будет после снятия карантина и когда ограничения будут сняты. На данный момент никто не знает, какие компании смогут вернуться на рынок, а какие закроются.При этом совершенно очевидно, что будет серьезное падение потребительского спроса, многие, скорее всего, останутся без работы.В Банке России прогнозируют, что по итогам апреля-июня ВВП страны сократится на 8%, об этом в ходе онлайн-конференции рассказала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.Аналитики рейтингового агентства Moody’s в конце апреля представили прогноз, согласно которому российская экономика в этом году потеряет 5,5%.Впрочем, большинство экспертов отмечают, что неопределенность слишком высока и все эти прогнозы будут еще много раз пересматриваться и меняться.Подводя итог, можно отметить определенное улучшение настроений в экономике, однако вероятность того, что очень многие компании просто не смогут возродиться из кризиса и вернуться к прежней жизни, очень велика.Опыт таких стран, как Китай, Южная Корея и других, которые уже вышли из карантина, показывает, что потребительское поведение людей сильно изменилось: они уже не хотят ходить в рестораны, торговые центры и другие места массового скопления людей.Совершенно точно, что все большую роль будет играть интернет и электронная коммерция и мир будет немного другим.